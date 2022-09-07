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Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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TEKNOFEST KARADENİZ nasıl geçti?

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ’i, festivali yerinde takip eden Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Tolga Yanık anlattı.

Sefe Şengül   | 07.09.2022
TEKNOFEST KARADENİZ nasıl geçti?

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