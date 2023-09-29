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İstanbul Pendik'te kuvvetli yağışla spor salonunun istinat duvarı araçların üzerine çöktü Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak etkili oluyor. Ankara'nın Mamak ilçesinde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi
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TEKNOFEST İzmir nasıl geçiyor?

Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı’nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır’la, ayakları yerden kesen festivali konuştuk.

Tuba Memiş  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
TEKNOFEST İzmir nasıl geçiyor?

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