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TEKNOFEST Ankara nasıl geçiyor?

Tuba Memiş  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
TEKNOFEST Ankara nasıl geçiyor?

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul’un ardından ilk kez Ankara’da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Festivalin üçüncü gününde T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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