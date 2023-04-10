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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’da TCG Anadolu Gemisi'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Töreni'nde konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul’da AK Parti 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Açılış programında konuşuyor.
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TCG Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri için nasıl bir devrin habercisi?

Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek TCG Anadolu gemisi, Türk donanmasına hangi kabiliyetleri kazandıracak? Geminin özelliklerini ve stratejik değerini AA’dan Göksel Yıldırım ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
TCG Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri için nasıl bir devrin habercisi?

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