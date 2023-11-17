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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Ankara'da bir dairede doğal gazdan kaynaklanan patlamada 1 kişi ağır yaralandı. Patlama anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. -VTR-
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Tarımsal planlama dönemi neyi amaçlıyor?

Çiftçilerin ekim öncesi izin ve onay aramasını ön gören süreç bu yaz yürürlüğe girdi. Peki bu tarımsal planlamanın ekine katkısı ne olacak? Gıda güvenliğinde Türkiye’nin yeri ne? Prof. Dr. Barbaros Gönençgil ve Prof. Dr. Erhan Akça ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Tarımsal planlama dönemi neyi amaçlıyor?

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