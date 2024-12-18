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Tarım ve hayvancılık küresel ısınmayı nasıl etkiliyor?

Gıda üretiminin atmosfere salınan sera gazlarındaki etkilerini ve alınabilecek önlemleri, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Akça ile konuştuk.

18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Tarım ve hayvancılık küresel ısınmayı nasıl etkiliyor?

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