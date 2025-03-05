Tarım Bakanlığının ata tohumuna kolay erişim projesinin önemi ne?
Ankara
Tarım Bakanlığı, ata tohumu kullanımının yaygınlaşması ve halkın kolay erişimi için Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışa sunulmasını sağladı. Peki, yerel türler neden gerekli? Tohum ıslahı ne demek? Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Başer ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.