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Tarım Bakanlığının ata tohumuna kolay erişim projesinin önemi ne?

Faruk Çalışkan  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Tarım Bakanlığının ata tohumuna kolay erişim projesinin önemi ne?

Ankara

Tarım Bakanlığı, ata tohumu kullanımının yaygınlaşması ve halkın kolay erişimi için Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışa sunulmasını sağladı. Peki, yerel türler neden gerekli? Tohum ıslahı ne demek? Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Başer ile konuştuk.

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