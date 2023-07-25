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Tarihçi Yazar Polat Safi ile Türk istihbaratının tarihini konuştuk

Türk istihbaratının yakın dönem tarihini anlatan “Milli İstihbarat Teşkilatı 1826-2023” isimli kitabı kaleme alan Yazar Polat Safi ile Osmanlı’daki istihbarat servislerinden Milli İstihbarat Teşkilatı’na kadar geçen süreci konuştuk.

Sefa Şengül  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Tarihçi Yazar Polat Safi ile Türk istihbaratının tarihini konuştuk

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