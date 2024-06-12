Dolar
32.37
Euro
34.88
Altın
2,312.66
ETH/USDT
3,546.70
BTC/USDT
67,809.00
BIST 100
10,110.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gebze’de bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Podcast

Tarih boyunca Müslümanların bayram gelenekleri nasıldı?

Geçmişten günümüze müslümanların bayram geleneklerini ve İslam devletlerinin bayram tarihini, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Mehmet İpşirli ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Tarih boyunca Müslümanların bayram gelenekleri nasıldı?

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bafra Ovası'nda 245 bin dekar alanda arpa ve buğday hasadına başlandı
Diyarbakır'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı
Evlatları dağa kaçırılan Muşlu aileler Kurban Bayramı'nı buruk karşılıyor

Benzer haberler

Tarih boyunca Müslümanların bayram gelenekleri nasıldı?

Tarih boyunca Müslümanların bayram gelenekleri nasıldı?

"Dijital Telif Yasası" neden gerekli?

A Milli Takım Euro 2024’e nasıl hazırlanıyor?

Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları, kıtanın geleceği için neler söylüyor?

Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları, kıtanın geleceği için neler söylüyor?
"Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisine ilgi nasıl?

"Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisine ilgi nasıl?
Türkiye’nin uzay çalışmaları hangi aşamada?

Türkiye’nin uzay çalışmaları hangi aşamada?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet