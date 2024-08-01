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Tahran'da düzenlenen Heniyye suikastı ülkede nasıl yankı buldu?

01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Tahran'da düzenlenen Heniyye suikastı ülkede nasıl yankı buldu?

Ankara

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan büyük beklentilerle cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçti. Pezeşkiyan'ın yemin töreni 30 Temmuz'da yapıldı. Fakat Pezeşkiyan dönemi, Hamas Siyasi Büro Başkanına Tahran’da yapılan suikast ile başladı. Tüm detayları Anadolu Ajansı Tahran Muhabiri Ahmet Dursun ile konuştuk.

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