Tahran'da düzenlenen Heniyye suikastı ülkede nasıl yankı buldu?
Ankara
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan büyük beklentilerle cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçti. Pezeşkiyan'ın yemin töreni 30 Temmuz'da yapıldı. Fakat Pezeşkiyan dönemi, Hamas Siyasi Büro Başkanına Tahran’da yapılan suikast ile başladı. Tüm detayları Anadolu Ajansı Tahran Muhabiri Ahmet Dursun ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.