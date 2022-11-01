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Tahıl koridorunda son durum ne?

Ömer Faruk Çalışkan   | 01.11.2022
Tahıl koridorunda son durum ne?

Ankara
Rusya, Türkiye’nin arabuluculuğuyla Ukrayna ile elindeki tahıl stoklarını dünyaya eriştirmek için varılan anlaşmayı askıya aldığını açıkladı. Anadolu Ajansı Moskova Muhabiri Emre Gürkan Abay, tahıl sevkiyatının henüz durmadığını ve çözüm arayışında yine Türkiye’nin rol almaya başladığını bildiriyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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