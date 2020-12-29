Suudi Arabistan'ın 'terörle mücadele vizyonu' ülke içindeki bölünmeleri derinleştiriyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 2017 yılında sarf ettiği “ılımlı İslam’a geçiyoruz” söylemi, ülkenin gelecekte takip edeceği resmi din politikalarında köklü değişikliklere yönelik bir beklenti oluşturmuştu.
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