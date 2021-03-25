Suudi Arabistan’ın Yemen'de ateşkes hamlesinin sebepleri
Biden yönetiminin baskıları, ulusal güvenlik tehditlerinin artması, müttefiklerin destek vermemesi, ekonomik gidişatın kötü olması ve uluslararası alanda itibar kaybı gibi faktörler Suudi Arabistan’ı Yemen’den çekilmeye zorluyor.
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