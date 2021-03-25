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Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılığın Güçlendirilmesi 4. Parlamento Başkanları Konferansı
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Suudi Arabistan’ın Yemen'de ateşkes hamlesinin sebepleri

Biden yönetiminin baskıları, ulusal güvenlik tehditlerinin artması, müttefiklerin destek vermemesi, ekonomik gidişatın kötü olması ve uluslararası alanda itibar kaybı gibi faktörler Suudi Arabistan’ı Yemen’den çekilmeye zorluyor.

Sefa Şengül   | 25.03.2021
Suudi Arabistan’ın Yemen'de ateşkes hamlesinin sebepleri

'Kovid-19 aşı savaşı, Afrika'ya aşı tedarikinde gecikmelerin yaşanmasına neden olabilir'
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 545 bin 282'ye yükseldi
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 700 bini geçti
Bulgaristan'da Kovid-19 vaka sayısı hızla artıyor
Zonguldak BEÜ'de Kovid-19'un vücutta çoğalmasını engelleyen etken madde geliştirildi

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