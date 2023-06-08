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Suudi Arabistan’ın Asya bloğuyla sıcak temasları ABD’de nasıl karşılık buluyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Suudi Arabistan’ın Asya bloğuyla sıcak temasları ABD’de nasıl karşılık buluyor?

Ankara

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cidde’de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’la görüştü. Asya bloğuyla sıcak temaslarda bulunan Suudi Arabistan nasıl bir strateji izlediğini ve ABD ile ilişkilerini, Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.

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