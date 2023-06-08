Suudi Arabistan’ın Asya bloğuyla sıcak temasları ABD’de nasıl karşılık buluyor?
Ankara
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cidde’de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’la görüştü. Asya bloğuyla sıcak temaslarda bulunan Suudi Arabistan nasıl bir strateji izlediğini ve ABD ile ilişkilerini, Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.