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Suudi Arabistan ile anlaşma, İran içinde nasıl karşılanıyor?

İran ve Suudi Arabistan’ın Çin’in arabuluculuğu ile vardığı yeni anlaşmayı İranlı siyasetçiler, İran medyası ve kamuoyu nasıl değerlendiriyor? Anadolu Ajansı Tahran Muhabiri Haydar Şahin ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Suudi Arabistan ile anlaşma, İran içinde nasıl karşılanıyor?

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