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Suudi Arabistan-BAE rekabeti ekonomik sahaya taşınıyor

Bölgesel merkezlerini Suudi Arabistan’a taşımayan yabancı şirketlerin 2024 yılından itibaren kamu ihalelerine giremeyeceklerinin ilan edilmesiyle, Suudi Arabistan ile BAE arasında siyasi alanda devam eden rekabeti ekonomi alanına taşımış oldu.

Halil İbrahim Ciğer   | 16.03.2021
Suudi Arabistan-BAE rekabeti ekonomik sahaya taşınıyor

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