Suudi Arabistan-ABD ilişkileri Kaşıkçı raporu sonrasında nereye evrilecek?
Suudi Arabistan, yerel ve bölgesel olarak insan hakları ihlalleriyle ilgili ABD'deki Joe Biden yönetimini elinde, Riyad'ı "Amerikan değerlerinin ihlal edilmesi" sebebiyle hesaba çekmek için seçeneklerinin sınırlı olduğunun farkında.
Ankara
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