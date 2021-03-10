Euro
8.99
Dolar
7.55
BIST 100
1,564.94
Altın
1,716.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Suudi Arabistan-ABD ilişkileri Kaşıkçı raporu sonrasında nereye evrilecek?

Suudi Arabistan, yerel ve bölgesel olarak insan hakları ihlalleriyle ilgili ABD'deki Joe Biden yönetimini elinde, Riyad'ı "Amerikan değerlerinin ihlal edilmesi" sebebiyle hesaba çekmek için seçeneklerinin sınırlı olduğunun farkında.

Halil İbrahim Ciğer   | 10.03.2021
Suudi Arabistan-ABD ilişkileri Kaşıkçı raporu sonrasında nereye evrilecek?

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 527 bin 720'ye yükseldi
Kovid-19 aşısı olan yetişkinlerin sosyal mesafe kurallarına daha az dikkat ettiği ortaya çıktı
Şehirler arası yolcu taşımacılığında yüzde 50 şartı kaldırıldı
Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor
Kovid-19 aşılarının yan etkilerinin kadınlarda daha fazla görüldüğü ortaya çıktı

Benzer haberler

Suudi Arabistan-ABD ilişkileri Kaşıkçı raporu sonrasında nereye evrilecek?

Suudi Arabistan-ABD ilişkileri Kaşıkçı raporu sonrasında nereye evrilecek?

Başlama Vuruşu - Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Haaland ve Sancho'yla aynı listede

Senegal sokaklarını karıştıran güzellik salonu: Sweet Beauty Davası

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (10 Mart 2021)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (10 Mart 2021)
Görseller konuşuyor (10 Mart 2021)

Görseller konuşuyor (10 Mart 2021)
IDEX 2021: BAE hava harp kabiliyetini geliştirmekle neyi hedefliyor?

IDEX 2021: BAE hava harp kabiliyetini geliştirmekle neyi hedefliyor?