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Suriye’de ne oldu?

Suriye’de muhalefet güçleri neden harekata girişti? Savaş nasıl şekillenecek? Suriye uzmanı Ahmet Arda Şensoy ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Suriye’de ne oldu?

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