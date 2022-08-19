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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katılıyor.
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Suriye’de kaybolan ABD’li Austin Tice yeniden gündemde

Vaşington Raporu, ABD’de yaşanan haftalık gelişmelerin nabzını tutuyor.

19.08.2022
Suriye’de kaybolan ABD’li Austin Tice yeniden gündemde

Ukrayna'dan mısır taşıyan "Fulmar S" isimli gemi İzmir Alsancak Limanı'na geldi
Hatay'da 'narko alan' uygulamasında 29 zanlı yakalandı
İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin paylaşım
Karadağ'da hükümet için 'güvensizlik oylaması' çanları çalıyor
Türkiye ve dünya gündemi

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