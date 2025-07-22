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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Suriye’de dengeleri kim bozmaya çalışıyor? İsrail’in rolü ne?

Suriye’de Dürziler ve Bedeviler arasındaki çatışmalar bölgenin geleceği için hangi riskleri doğurdu? Tarafların tutumlarını ve İsrail’in rolünü, Türkiye Araştırmaları Vakfı Suriye Uzmanı Ahmet Arda Şensoy ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Suriye’de dengeleri kim bozmaya çalışıyor? İsrail’in rolü ne?

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor
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