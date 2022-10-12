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Süper mobil uygulamalar tekelleşme sorunu oluşturuyor mu?

Mobil uygulama alanında son yılların trend konusu süper mobil uygulamalar (super app) ne işe yarıyor? Dijital tekelleşmeyi arttırıyorlar mı? Süper uygulamalarda "veri güvenliği nasıl sağlanıyor?" Bu soruların cevaplarını Cezeri’nin Odası’nda aradık.

Sefa Şengül   | 12.10.2022
Süper mobil uygulamalar tekelleşme sorunu oluşturuyor mu?

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