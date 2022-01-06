Süper Lig'de 2. yarı heyecanı başlarken Beşiktaş 3. kupayı da müzesine götürdü
Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu. Hem Süper Kupa'yı hem de yarın Tranzonspor-Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak Süper Lig'in ikinci yarısını Anadolu Ajansı spor muhabiri Hilmi Sever değerlendirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.