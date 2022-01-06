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Süper Lig'de 2. yarı heyecanı başlarken Beşiktaş 3. kupayı da müzesine götürdü

Sefa Şengül   | 06.01.2022
Süper Lig'de 2. yarı heyecanı başlarken Beşiktaş 3. kupayı da müzesine götürdü

Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu. Hem Süper Kupa'yı hem de yarın Tranzonspor-Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak Süper Lig'in ikinci yarısını Anadolu Ajansı spor muhabiri Hilmi Sever değerlendirdi.

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