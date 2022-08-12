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Süper Lig’de ilk hafta performansları ve ikinci hafta değerlendirmeleri

Spor Toto Süper Lig’de ikinci hafta mücadeleleri bu akşam saat 21.00’de Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

Sefa Şengül   | 12.08.2022
Süper Lig’de ilk hafta performansları ve ikinci hafta değerlendirmeleri

Ankara
Spor Toto Süper Lig’de ikinci hafta mücadeleleri bu akşam saat 21.00’de Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak maçla başlayacak. Süper Lig’de ilk hafta performanslarını ve ikinci haftanın mücadelelerini Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Hilmi Sever ile konuştuk. 
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