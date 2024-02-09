Dolar
30.68
Euro
33.05
Altın
2,025.81
ETH/USDT
2,520.70
BTC/USDT
47,359.00
BIST 100
9,000.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan Dragon kapsülünün, Florida kıyısına iniş yapması bekleniyor
logo
Podcast

Sulak alanların tabiata katkıları ne? Bataklıklar hangi işlevi görüyor?

Sulak alanların hem tabiata hem de insana faydalarını, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Sulak alanların tabiata katkıları ne? Bataklıklar hangi işlevi görüyor?

Ocak ayında 2 bin 247 okul servisine cezai işlem uygulandı
'Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur'
İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'umuzu yarınlara taşıyacak güçlü hedefleri hep birlikte kararlılıkla ortaya koyduk
Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege için kuvvetli lodos uyarısı
Türk Yıldızları Riyad'da gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Sulak alanların tabiata katkıları ne? Bataklıklar hangi işlevi görüyor?

Sulak alanların tabiata katkıları ne? Bataklıklar hangi işlevi görüyor?

Epstein davasında süreç nasıl başladı? Nasıl ilerledi?

Dijital platformlar haber üreticilerine telif ödeyecek mi?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiği Senegal’de son durum ne?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiği Senegal’de son durum ne?

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin özgürlüğe giden mücadelesi ve Filistin’e destek süreci nasıl gelişti?

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin özgürlüğe giden mücadelesi ve Filistin’e destek süreci nasıl gelişti?
İsrail’e koşulsuz destek, ABD’yi açmaza mı sürükledi?

İsrail’e koşulsuz destek, ABD’yi açmaza mı sürükledi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet