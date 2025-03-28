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Sudan ordusunun Hartum'u geri alması ülkedeki çatışmaları bitirecek mi?

Tuba Memiş Çürük  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Sudan ordusunun Hartum'u geri alması ülkedeki çatışmaları bitirecek mi?

Ankara
Sudan ordusu, yaklaşık iki yıldır Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrolünde olan Hartum'un kontrolünü geri aldığını duyurdu. Bu gelişmenin çatışmaları sonlandırıp sonlandırmayacağı tartışılıyor. Tüm detayları, ORSAM Kuzey Afrika Koordinatörü Kaan Devecioğlu ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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