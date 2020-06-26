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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geliyor.
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Sudan’ın 'kırılgan' siyasi geleceği: Ekonomi politik ve toplumsal etkileşimler

Sudan kırılgan ülkeler endeksindeki en kırılgan beş ülke arasındaki konumunu 16 yıldır koruyor. Geçtiğimiz yıl ordunun yönetime el koyması sonrasında kayda değer bir iyileşmenin aksine, kötüye doğru bir gidiş görülüyor.

26.06.2020
Sudan’ın 'kırılgan' siyasi geleceği: Ekonomi politik ve toplumsal etkileşimler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 126 bin 823'e yükseldi
Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Türkiye'den San Marino'ya "maske" yardımı
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