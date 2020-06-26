Sudan’ın 'kırılgan' siyasi geleceği: Ekonomi politik ve toplumsal etkileşimler
Sudan kırılgan ülkeler endeksindeki en kırılgan beş ülke arasındaki konumunu 16 yıldır koruyor. Geçtiğimiz yıl ordunun yönetime el koyması sonrasında kayda değer bir iyileşmenin aksine, kötüye doğru bir gidiş görülüyor.
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