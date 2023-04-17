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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da AK Parti Halfeti seçim irtibat bürosu açılışında konuşuyor.
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Sudan’da ordu ile milis güçlerin arasındaki çatışmada son durum ne?

Ordu ve milis güçleri arasında başta başkent Hartum olmak üzere Sudan’ın çeşitli bölgelerinde çatışmalar devam ediyor. Hartum’daki Anadolu Ajansı Muhabiri Ömer Erdem ile hem son durumu hem de muhtemel senaryoları konuştuk.

17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Sudan’da ordu ile milis güçlerin arasındaki çatışmada son durum ne?

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