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Sudan’da iç savaş ülkeye yayılırken, hükümet dış güçleri suçluyor

Sudan’da iç çatışma etkisini sürdürürken, hükümet güçleri de isyancı olarak ilan ettiği HDK’yı desteklemekle suçladığı devletlere karşı diplomatik savaş yürütüyor. Anadolu Ajansı Hartum Muhabiri Ömer Erdem ile ülkedeki son durumu konuştuk.

ömer Faruk Çalışkan  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Sudan’da iç savaş ülkeye yayılırken, hükümet dış güçleri suçluyor

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