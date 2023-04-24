Sudan’da çatışmaların onuncu gününde tablo ne aşamada?
Sudan ordusu ve paramiliter “Hızlı Destek Kuvvetleri” arasındaki çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Başkent Hartum ve diğer çatışma bölgelerindeki durum, geleceğe dair hangi senaryoların baskın olacağını gösteriyor ORSAM’dan Kuzey Afrika Uzmanı Kaan Devecioğlu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.