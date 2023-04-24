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Sudan’da çatışmaların onuncu gününde tablo ne aşamada?

Ömer Faruk Çalışkan  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Sudan’da çatışmaların onuncu gününde tablo ne aşamada?

Sudan ordusu ve paramiliter “Hızlı Destek Kuvvetleri” arasındaki çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Başkent Hartum ve diğer çatışma bölgelerindeki durum, geleceğe dair hangi senaryoların baskın olacağını gösteriyor ORSAM’dan Kuzey Afrika Uzmanı Kaan Devecioğlu ile konuştuk.

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