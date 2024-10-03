Sudan’da bitmeyen iç savaş, ülkede nasıl bir tablo ortaya çıkardı?
Ankara
Yerlerinden edilmiş insanların sayısının 10 milyona ulaştığı, 25 milyon insanın ancak yardımlarla hayatını sürdürebildiği Sudan’da, on binlerce insanın ölümüne yol açan savaş nasıl bitecek? Anadolu Ajansı Muhabiri Ahmed Osama Satti, hem son durumu hem de muhtemel senaryoları anlatıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.