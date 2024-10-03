Dolar
34.18
Euro
37.84
Altın
2,645.79
ETH/USDT
2,352.40
BTC/USDT
60,748.00
BIST 100
9,067.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
logo
Podcast

Sudan’da bitmeyen iç savaş, ülkede nasıl bir tablo ortaya çıkardı?

Faruk Çalışkan  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Sudan’da bitmeyen iç savaş, ülkede nasıl bir tablo ortaya çıkardı?

Ankara

Yerlerinden edilmiş insanların sayısının 10 milyona ulaştığı, 25 milyon insanın ancak yardımlarla hayatını sürdürebildiği Sudan’da, on binlerce insanın ölümüne yol açan savaş nasıl bitecek? Anadolu Ajansı Muhabiri Ahmed Osama Satti, hem son durumu hem de muhtemel senaryoları anlatıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı
Bolu, Düzce ve Bartın'da sis görüş mesafesini düşürdü
Avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de
Domaniç Dağları'na sonbahar sis bulutuyla geldi
Oruç Reis Araştırma Gemisi cumartesi günü Somali'ye doğru yola çıkacak

Benzer haberler

Sudan’da bitmeyen iç savaş, ülkede nasıl bir tablo ortaya çıkardı?

Sudan’da bitmeyen iç savaş, ülkede nasıl bir tablo ortaya çıkardı?

"6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali”nde Filistinli yönetmenler bir araya gelecek

Türkiye rüzgar enerjisinde hangi seviyeye ulaştı?

İsrail’in Lübnan’a karadan saldırması, bölgedeki çatışmayı nasıl tetikleyecek?

İsrail’in Lübnan’a karadan saldırması, bölgedeki çatışmayı nasıl tetikleyecek?
"Hacer" filminin yönetmeni Hazreti Hacer'den nasıl esinlendi?

"Hacer" filminin yönetmeni Hazreti Hacer'den nasıl esinlendi?
Çocuklara ‘Filistin’ nasıl anlatılmalı?

Çocuklara ‘Filistin’ nasıl anlatılmalı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet