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Sudan’da asker ile sivil grupların anlaşması umut veriyor mu?

Fiili askeri rejimin sürdüğü Sudan’da, ordu ve siyasetçiler arasında demokrasiye geçiş sürecini belirleyecek anlaşma sonuç getirecek mi? AA Hartum Muhabiri, hem edinilen başarıyı hem de sürecin tamamlanmasını engelleyebilecek faktörleri anlattı.

Ömer Faruk Çalışkan   | 12.01.2023
Sudan’da asker ile sivil grupların anlaşması umut veriyor mu?

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