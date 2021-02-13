Stora raporu: Fransa Cezayir geçmişini yine reddediyor
Yıllar geçtikçe Fransa ile Güney Akdeniz’deki komşuları arasında bir dizi sömürge savaşıyla oluşan uçurum, bugün Fransız ulusal dokusunu yırtan gerilimlerin belirleyici ve fakat nadiren kabul edilen bir nedeni olduğunu kanıtlıyor.
Ankara
Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olunAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.