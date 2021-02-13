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Stora raporu: Fransa Cezayir geçmişini yine reddediyor

Yıllar geçtikçe Fransa ile Güney Akdeniz’deki komşuları arasında bir dizi sömürge savaşıyla oluşan uçurum, bugün Fransız ulusal dokusunu yırtan gerilimlerin belirleyici ve fakat nadiren kabul edilen bir nedeni olduğunu kanıtlıyor.

Halil İbrahim Ciğer   | 13.02.2021
Stora raporu: Fransa Cezayir geçmişini yine reddediyor

Irak’ta Kovid-19 önlemleri kapsamında 2 hafta boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Avustralya'nın Victoria eyaletinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle sokağa çıkma yasağı başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasında Kovid-19 aşılamasına devam edildi
İngiltere'de Kovid-19 aşısı ilk kez çocuklar ve gençlerde denenecek
Biri kumaş diğeri tek kullanımlık iki maske takmanın Kovid-19'a karşı daha iyi koruduğu belirlendi

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