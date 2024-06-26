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Spor dünyasında Filistin’e nasıl destek veriliyor?

Betül Sümeyye Us  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Spor dünyasında Filistin’e nasıl destek veriliyor?

Ankara

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) karşılaşmalar öncesi futbolseverlere Filistin bayrağının kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renklerini taşıyan karpuz dilimi desenli şapkalar dağıtıldı. Spor dünyasında ve EURO 2024’te Filistin’e nasıl destek verildiğini Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörü Ersin Şiyhan ile konuştuk.

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