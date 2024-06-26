Spor dünyasında Filistin’e nasıl destek veriliyor?
Ankara
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) karşılaşmalar öncesi futbolseverlere Filistin bayrağının kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renklerini taşıyan karpuz dilimi desenli şapkalar dağıtıldı. Spor dünyasında ve EURO 2024’te Filistin’e nasıl destek verildiğini Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörü Ersin Şiyhan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.