Soykırımdan ders alındı mı?
Anadolu Ajansının B-H-S Haberler Editörü Hakan Çelik ile Srebrenitsa soykırımını ve Bosna Hersek’teki Barış Yürüyüşü’nü konuştuk.
Bosna-Hersek'in doğusundaki Boşnak şehri Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Sırpların eline geçti. Her yıl tekrarlanan barış yürüyüşü yine yapılıyor.
Srebrenitsa anneleri, üç günde 8372 kişiyi katleden Sırplardan ne istiyor? Avrupa'nın göbeğinde bir daha soykırım görmemek için atılması gereken adımlar atıldı mı?
Saraybosna'dan Anadolu Ajansının B-H-S servisi editörü Hakan Çelik'le o günlerin ibret verici ayrıntılarını, bugünlerde nelerin eksik kaldığını konuştuk.