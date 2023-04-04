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Sosyolog Erol Erdoğan’la mübarek günlerin isimlerimize etkisini konuştuk

04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Sosyolog Erol Erdoğan’la mübarek günlerin isimlerimize etkisini konuştuk

Kültür Merkezi’nin yeni bölümünde Ramazan ayına dair yazılan kitaplardan bazılarını ele aldık. Sosyolog Erol Erdoğan’a ise Ramazan ayı gibi mübarek ay ve günlerin, isim vermeye etkisini sorduk.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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