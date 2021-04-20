Sosyal medyanın inşa ettiği sanal gerçeklik sosyo-politik gündemden soyutlanamaz
Sosyal medya gündemi sosyo-politik gerçeklikten soyutlanamaz. Sosyal medyada farklı dönemlerde çeşitli suni gündemler oluşturulsa da, resmin bütününe bakıldığında, sosyal medyanın politika gündemiyle eşgüdüm halinde ilerlediği görülüyor.
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