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Sosyal medyanın inşa ettiği sanal gerçeklik sosyo-politik gündemden soyutlanamaz

Sosyal medya gündemi sosyo-politik gerçeklikten soyutlanamaz. Sosyal medyada farklı dönemlerde çeşitli suni gündemler oluşturulsa da, resmin bütününe bakıldığında, sosyal medyanın politika gündemiyle eşgüdüm halinde ilerlediği görülüyor.

Sefa Şengül   | 20.04.2021
Sosyal medyanın inşa ettiği sanal gerçeklik sosyo-politik gündemden soyutlanamaz

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