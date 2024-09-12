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Sosyal medyada “influencer”ler eli ile toplumsal değerler nasıl yozlaştırılıyor?

Sosyal medyada yüz binlerce takipçileri olan bazı “influencer”ların hazırladıkları içerikler toplumsal değerleri nasıl bozuyor? Bu fenomenlerin takipçileri neden çok ve beklentileri neler? Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Sosyal medyada “influencer”ler eli ile toplumsal değerler nasıl yozlaştırılıyor?

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