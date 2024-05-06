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Sosyal medya kullanıcıları hangi tehlikelerle karşı karşıya?

Tuba Memiş  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Sosyal medya kullanıcıları hangi tehlikelerle karşı karşıya?

Ankara
İnternet ve sosyal medya mecraları üzerinden yapılan dolandırıcılık her geçen gün artıyor. Peki, sosyal medya kullanıcıları hangi tehlikelerle karşı karşıya? Dolandırıcılar bu mecralarda hangi yöntemleri kullanıyor? Siber suçlarla mücadelede hangi noktadayız? Prof. Dr. Selman Tunay Kamer ile konuştuk.

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