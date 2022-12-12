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Bayburt'ta Kop Tüneli inşaatında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı
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Sosyal medya güzellik algımızı değiştirdi mi?

Sosyal medyada güzel-çirkin temalı paylaşımlar ya da influencerların ‘güzellik’ dayatması gençlerin estetik kaygı yaşamasına sebep oluyor. Toplumsal anlamda bu dayatmanın muhmetel sonuçlarını Klinik Psikolog Gökhan Ergür ile konuştuk.

Tuba Memiş   | 12.12.2022
Sosyal medya güzellik algımızı değiştirdi mi?

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