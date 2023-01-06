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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılıyor
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Son günlerde maruz kalınan sisin, kuraklık ve iklim kriziyle bağlantısı var mı?

Ülkemizin birçok bölgesinde son hafralarda kalıcı olarak hissettiğimiz sis, bizi bekleyen bir kuraklığın habercisi mi? İklim değişikliği ile bağlantısı var mı? İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 06.01.2023
Son günlerde maruz kalınan sisin, kuraklık ve iklim kriziyle bağlantısı var mı?

Cuma namazında tüm camilerde yağış için dua edildi
Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
Manavgatlı yangın mağdurları yeni evlerine kavuşuyor
Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor
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