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Son dönemdeki büyüme ivmesi, BRICS’i dünyanın önemli oluşumlarından biri yapabilecek mi?

Tuba Memiş  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Son dönemdeki büyüme ivmesi, BRICS’i dünyanın önemli oluşumlarından biri yapabilecek mi?

Ankara

Aralarında Rusya, Çin ve Hindistan’ın da bulunduğu, önde gelen gelişmekte olan ekonomilerden oluşan BRICS ülkeleri, küresel ekonomi ve enerjideki rolünü ve önemini artırmayı hedefliyor.  Son dönemde farklı bir ivme kazanan bu grubun kapladığı alan, kapsadığı nüfus, ekonomik ve siyasi etkisini, SETA Akademi Direktörü Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile konuştuk.

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