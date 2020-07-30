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Soğuk Savaş sarmalına giren ABD-Çin ilişkileri uçurumun kenarında

ABD diplomasi elitinin Çin’e karşı “küresel bir koalisyondan” bahsetmesi ve Çin’in diplomatik misyonlarından birinin “fikri mülkiyet sorunu” gerekçesiyle kapatılması gibi hususlar iki ülke ilişkilerinin dip seviyesine indiğini gösteriyor.

30.07.2020
Soğuk Savaş sarmalına giren ABD-Çin ilişkileri uçurumun kenarında

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