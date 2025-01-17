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Siyasi istikrarsızlıklar Avrupa Birliğini nasıl bir açmaza sürüklüyor?

Tuba Memiş  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Siyasi istikrarsızlıklar Avrupa Birliğini nasıl bir açmaza sürüklüyor?

Ankara
Fransa ve Almanya gibi Avrupa Birliğinin önde gelen ülkeleri, 2024 yılının sonlarına doğru ciddi siyasi ve ekonomik krizlerle karşı karşıya kaldı. Öte yandan, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Trump'ın yeni dönemde izleyeceği politikaların da Avrupa'yı nasıl etkileyeceği merak konusu. Tüm detayları, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın ile konuştuk. 
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