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VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Süper Lig’in 27. Haftasında oynayacakları İstanbulspor maçına ilişkin TFF Riva Tesisleri'nde yapacakları antrenman öncesi açıklamalarda bulunuyor.
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Siyasetin kilitlendiği Bulgaristan yine seçime gidiyor

Ömer Faruk Çalışkan  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Siyasetin kilitlendiği Bulgaristan yine seçime gidiyor

Bulgaristan’da bu pazar yapılacak seçimler hükümet kurulmasını sağlayacak mı? İki yılda beşinci kez yapılacak parlamento seçiminde Hak ve Özgürlükler Hareketi denklemin neresinde? Doç. Dr. Kader Özlem ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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