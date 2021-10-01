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Sırbistan-Kosova krizi ve Balkanlardaki kırılgan barış

Ömer Faruk Çalışkan   | 01.10.2021
Sırbistan-Kosova krizi ve Balkanlardaki kırılgan barış

Bir anlaşmanın süresinin dolması, Rusya’nın gövde gösterisi, tankların sınıra yığılması...

Basit bir anlaşmazlık Sırbistan ile Kosova arasındaki çatışma potansiyelini dünyaya gösterdi.

Saraybosna’dan Anadolu Ajansı BHS Editörü Hakan Çelik, son krizin eski Yugoslavya’dan doğan bağımsız devletlerle Sırbistan arasında imzalanmış anlaşmaların daimi barışı getirmediğini bir kez daha gösterdiğini anlattı.

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