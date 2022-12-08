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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Şinzo Abe suikastı, Japonya’da gözleri Moon Tarikatı’na çevirdi

Temmuz ayında Eski Başbakan Şinzo Abe’ye yapılan suikast, Japonya’da gözleri Moon Tarikatı’na çevirdi. Hem bu konunun ayrıntılarını hem de Japonya’nın futbol ve ekonomi gündemini, Tokyo’daki Anadolu Ajansı Muhabiri Ahmet Furkan Mercan’la konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 08.12.2022
Şinzo Abe suikastı, Japonya’da gözleri Moon Tarikatı’na çevirdi

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Şinzo Abe suikastı, Japonya’da gözleri Moon Tarikatı’na çevirdi

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