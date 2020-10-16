Şi'nin 'Çin rüyası' ve küresel etkileri
Çin rüyası, Şi Cinping’nin ülkesinin sistemde hak ettiği yeri alması ve tam bir saygınlık kazanması için askeri ve ekonomi alanlara ek olarak üstün teknoloji üretiminde de dünyada önde gelen gelişmiş ülkelerden birisi olması hedefine dayanmakta.
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