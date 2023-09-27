Dolar
27.30
Euro
28.81
Altın
1,893.68
ETH/USDT
1,618.20
BTC/USDT
26,450.00
BIST 100
8,232.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenleniyor Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirdiği Vincenzo Montella için Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde imza töreni düzenleniyor
logo
Podcast

Sıfır Atık Projesi dünden bugüne ne kadar yol aldı?

Ümmühan Atak  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Sıfır Atık Projesi dünden bugüne ne kadar yol aldı?

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, kısa sürede tüm dünyanın gündemine girmeyi başardı. Proje Koordinatörü Sümeyra M. Kılınç ile projenin dünden bugüne seyrini ve 78. BM Genel Kurulunda gördüğü ilgiyi konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya ve İstanbul'un batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye-Polonya ilişkilerinin ele alınacağı konferans İstanbul Üniversitesi'nde başladı
AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin kararının gerekçesini açıkladı
Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü İstanbul'da kutlandı
Emine Erdoğan, sıfır atık hareketinin 6. yılını kutladı

Benzer haberler

Sıfır Atık Projesi dünden bugüne ne kadar yol aldı?

Sıfır Atık Projesi dünden bugüne ne kadar yol aldı?

Artan nefret söylemleri nasıl önlenebilir?

Edward Said nasıl bir oryantalizm tanımı yapmıştı?

2. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivalinde neler olacak?

2. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivalinde neler olacak?
İslam İşbirliği Teşkilatı 54. yılında küresel ölçekte nasıl bir pozisyon kazandı?

İslam İşbirliği Teşkilatı 54. yılında küresel ölçekte nasıl bir pozisyon kazandı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’ndaki temaslarının yankıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’ndaki temaslarının yankıları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet