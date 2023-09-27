Sıfır Atık Projesi dünden bugüne ne kadar yol aldı?
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, kısa sürede tüm dünyanın gündemine girmeyi başardı. Proje Koordinatörü Sümeyra M. Kılınç ile projenin dünden bugüne seyrini ve 78. BM Genel Kurulunda gördüğü ilgiyi konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.