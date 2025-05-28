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"Sıfır Atık Enstitüsü" çalışmalarını akademik alanda nasıl sürdürecek?

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle “Sıfır Atık Enstitüsü” kuruyor. Hem enstitü fikrinin kapsamını hem de akademik planları İTÜ Sürdürülebilirlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Börte Köse Mutlu ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
"Sıfır Atık Enstitüsü" çalışmalarını akademik alanda nasıl sürdürecek?

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