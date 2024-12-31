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Sıcaklık rekorlarının kırıldığı 2024 iklim ve çevre açısından nasıl geçti?

Ömer Faruk Çalışkan  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Sıcaklık rekorlarının kırıldığı 2024 iklim ve çevre açısından nasıl geçti?

Ankara
2024 yılı, çevre ve iklim açısından rekorların tazelendiği, aşırı hava olaylarının etkisini tüm dünyada hissettirdiği bir yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den dünyaya uzanan çevre sorunlarını, yaşanan iklim olaylarını ve bunların etkilerini Anadolu Ajansı Çevre Haberleri Müdürü Hale Aydoğmuş ile değerlendirdik.

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